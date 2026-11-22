Les Gardiens de la révolution iraniens ont présenté un lanceur capable de tirer deux missiles simultanément, alimentés en ergols liquides. La présentation a été faite le 21 novembre par le général Ahmad Vahidi, commandant en chef du CGRI et le brigadier général Seyyed Majid Mousavi, chef de la force aérospatiale. Ce matériel améliore un modèle antérieur qui ne tirait deux missiles qu’avec un combustible solide selon les médias d’État iraniens. Le liquide permet un meilleur contrôle de la vitesse et de la trajectoire des projectiles. Le lieu exact de la base n’a pas été révélé.

Pour rappel, Washington laisse planer la menace d’une reprise des bombardements. Le 9 novembre, Donald Trump a affirmé, que les États-Unis étaient prêts à relancer leurs frappes contre l’Iran « si nécessaire ». Il a précisé qu’il n’était pas pressé d’agir et qu’il se disait satisfait du blocus naval imposé dans le détroit d’Ormuz.

Une montée en puissance affichée

La télévision d’État décrit ce complexe comme l’un des dizaines de sites de missiles du CGRI. Mousavi a déclaré : « Les capacités aérospatiales se sont étendues dans l’intervalle entre les deux conflits. » Il a affirmé que les capacités militaires de l’Iran avaient « considérablement » progressé.

Pour Mousavi, les lignes de production de missiles et de drones ont été transférées dans ces complexes enterrés. Il les présente comme des « villes de production » plutôt que de simples dépôts. Il a ajouté que la force aérospatiale était « prête à exécuter les ordres du Commandant suprême sur tous les théâtres d’opérations ». Vahidi a accusé les pays membres de l’OTAN de s’opposer à Téhéran et a lancé une menace : « Ce qui arrive à l’ennemi maintenant n’est que le début. »