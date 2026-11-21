Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a prédit, dans une interview télévisée relayée le 21 novembre 2026, que les dirigeants de l’Iran vont bientôt se retourner les uns contre les autres. Cette sortie vient du responsable qui pilote depuis l’été la campagne de sanctions de Washington contre Téhéran, alors que la guerre ouverte en février continue de couver au Moyen-Orient.

« Je suppose qu’ils vont bientôt commencer à se retourner les uns contre les autres. Ils peuvent se mettre à tirer de façon indiscriminée au Moyen-Orient, mais ce sont des animaux blessés et acculés. Je crois que cela les amènera à la table des négociations pour conclure un accord qu’ils voudront garder. En plus, je considère la prime qui pèse sur ma tête comme un signe de réussite », a déclaré Scott Bessent. Aucune division au sein du pouvoir iranien n’est confirmée à ce stade, et l’existence de cette prime n’a pas été établie de source indépendante.

Un scénario déjà esquissé

Le ministre ne découvre pas cette thèse. Ainsi, il l’avait résumée ces dernières semaines en trois issues possibles : « Soit les Gardiens de la révolution se retournent les uns contre les autres, soit la population se retourne contre eux, soit Téhéran revient à la table pour un accord qu’il peut tenir », a-t-il déclaré. Puis il a reconnu l’incertitude de son camp : « Nous ne savons pas si le peuple se soulève, si les Gardiens se retournent les uns contre les autres, ou s’ils reprennent leurs esprits et veulent un accord sans programme nucléaire », a-t-il ajouté.

Une campagne de pression économique

Ces propos portent sur l’Operation Economic Outcast, lancée cet été pour couper l’économie iranienne du reste du monde. Le Trésor a ainsi multiplié les sanctions contre les banques et les entreprises qui commercent avec l’Iran, tandis que la marine américaine maintient le blocus des ports iraniens. En outre, Washington menace d’exclure du système financier en dollars tout pays qui aide Téhéran.

Bessent est lui-même devenu une cible. Le 13 novembre, il a annoncé avoir quitté son domicile pour une base militaire après des menaces attribuées à l’Iran : « Je suis les instructions du Secret Service et j’ai déménagé de chez moi vers une base militaire. Ce que nous faisons fonctionne, et les Gardiens de la révolution sont comme un animal dangereux acculé », a-t-il affirmé. Puis, le 20 novembre, il a dit y vivre toujours : « Si les Iraniens s’en prennent à moi, c’est qu’ils sont étranglés. Nous allons continuer à les serrer », a-t-il promis.

Des discussions qui n’avancent pas

Les États-Unis et Israël ont frappé l’Iran en février 2026. Un accord de paix annoncé en juin n’a pas mis fin aux tensions. Cette semaine, une délégation iranienne de bas niveau a rencontré des interlocuteurs qataris à Doha, sans résultat public.

Washington réclame toujours la remise de l’uranium hautement enrichi, l’arrêt du soutien aux alliés de Téhéran dans la région et la réouverture du détroit d’Ormuz. Les autorités iraniennes n’ont pas réagi aux dernières déclarations de Bessent.