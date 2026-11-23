La population musulmane mondiale devrait atteindre 3,64 milliards de personnes en 2070, contre 2,02 milliards en 2020. Selon les projections du Pew Research Center, cette progression devrait également redistribuer le poids démographique des pays abritant les plus importantes communautés musulmanes.

La répartition des populations musulmanes dans le monde devrait connaître d’importantes évolutions au cours des prochaines décennies. D’après un rapport du Pew Research Center, les musulmans pourraient dépasser les chrétiens en nombre de fidèles dès 2035. Entre 2020 et 2070, leur population devrait augmenter de 80 %, pour atteindre 3,64 milliards de personnes. Celle des chrétiens progresserait également, mais à un rythme moins soutenu, avec une hausse de 30 % pour atteindre 2,96 milliards.

Cette dynamique devrait modifier le classement des pays comptant le plus de musulmans. En 2020, l’Indonésie occupait la première place avec près de 239 millions de fidèles, devant le Pakistan et l’Inde. Cependant, les projections pour 2070 placent le Pakistan en tête avec plus de 461 millions de musulmans. L’Inde arriverait en deuxième position avec 333,62 millions, tandis que le Nigeria occuperait la troisième place avec 282,13 millions.

Plusieurs facteurs démographiques expliquent cette évolution. Entre 2020 et 2025, les femmes musulmanes avaient en moyenne 3,1 enfants, contre 2,5 chez les femmes chrétiennes. La jeunesse relative de la population musulmane constitue également un facteur important. Son âge médian était de 24 ans en 2020, contre 33 ans chez les non-musulmans.

L’Afrique subsaharienne devrait aussi contribuer à cette transformation. Sa population musulmane pourrait passer de 369 millions en 2020 à 980 millions en 2070. Cette progression confirme le rôle croissant du continent dans la recomposition religieuse mondiale.

Les cinq pays qui compteront le plus de musulmans en 2070 :