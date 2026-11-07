Israël : Gadi Eizenkot dispose de 28 jours pour former un gouvernement

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé samedi 7 novembre qu’il chargerait dimanche Gadi Eizenkot de former le prochain gouvernement d’Israël. L’ancien chef d’état-major, qui dirige le parti Yashar, avait recueilli jeudi 67 recommandations de députés, contre 46 pour Benyamin Nétanyahou, lors des législatives du 27 octobre. Toutefois Herzog a tempéré ce score : « Les résultats des consultations peuvent sembler clairs, mais la loi me confère le pouvoir de déterminer qui est en mesure de former un gouvernement, et cela n’est pas tout à fait clair. »

Un délai de 28 jours, puis un second candidat

Eizenkot aura donc 28 jours pour présenter une coalition à la Knesset. S’il échoue, le président pourra confier le même délai à un second candidat après de nouvelles consultations, puis une période de 21 jours s’ouvrira, durant laquelle un député soutenu par 61 élus pourra réclamer le mandat, avec 14 jours pour former un gouvernement.

Rappelons qu’Eizenkot défend un gouvernement minoritaire fondé sur quatre partis juifs de l’opposition, qui totalisent 48 sièges. En conséquence, il dépendra d’un soutien extérieur pour atteindre les 61 voix nécessaires. Quant à Nétanyahou, resté Premier ministre par intérim, il mise de son côté sur un autre scénario, puisqu’il a appelé mercredi à « un gouvernement national large dirigé par le Likud », parti qui reste le premier de la Knesset avec 27 sièges.