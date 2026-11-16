James Bond: Robert Pattinson sera le septième acteur à jouer le personnage après Daniel Craig

L’acteur britannique Robert Pattinson incarnera James Bond dans le prochain film de la saga, a confirmé le studio américain Amazon MGM Studios ce lundi 16 novembre 2026. Ainsi, il succède à Daniel Craig, qui avait quitté le rôle en 2021 avec Mourir peut attendre. Par conséquent, plusieurs mois de spéculations sur l’identité du nouvel agent 007 prennent fin.

Âgé de 40 ans, l’interprète de Batman devient le septième acteur à porter le smoking de l’espion dans la série officielle, après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Pourtant, son nom n’était pas le plus cité jusqu’à ces dernières semaines. En effet, il avait participé à des essais d’écran à Londres fin octobre, aux côtés de plusieurs autres comédiens, et sa candidature n’a fuité que début novembre.

Un film confié à Denis Villeneuve

Le 26e film de la franchise sera réalisé par le Canadien Denis Villeneuve, déjà derrière la saga Dune. Par ailleurs, il a déjà dirigé Robert Pattinson dans Dune : Part Three, attendue en salles le 18 décembre. Steven Knight signe le scénario, tandis que Amy Pascal et David Heyman produisent le film. Pour sa part, le patron de Prime Video et d’Amazon MGM Studios, Mike Hopkins, a salué cette arrivée : « Aujourd’hui marque un moment décisif pour notre studio et une étape importante dans l’histoire de James Bond, alors que nous présentons avec fierté Robert Pattinson comme le prochain 007 ». De son côté, Denis Villeneuve a affirmé : « Je suis ravi d’accueillir Robert Pattinson comme notre nouveau James Bond ». Pourtant, le réalisateur avait laissé planer le doute le 7 novembre, lors d’un gala à Los Angeles, en s’interrompant juste avant de prononcer le nom du futur 007.

La réaction de l’acteur

Enfin, Robert Pattinson a lui aussi réagi à l’annonce : « James Bond est l’un des personnages les plus légendaires du cinéma, et se voir confier 007 est l’honneur d’une vie. Dire que ce rôle est un rêve devenu réalité serait un euphémisme ». Parallèlement, une vidéo diffusée par le studio le montre en smoking, une arme à la main, et se termine par la phrase « James Bond will return ». Autrefois, en 2012, le comédien avait estimé qu’un Bond très jeune n’était pas la bonne approche, ce qui donne aujourd’hui une autre portée à ce choix.

Un premier Bond sous contrôle d’Amazon

Ce film sera le premier de la franchise développé sous la direction d’Amazon MGM Studios. Effectivement, le groupe a obtenu le contrôle créatif de la propriété en 2025, à la suite d’une coentreprise conclue avec Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs historiques de la série. Toutefois, le studio n’a annoncé ni date de début de tournage ni calendrier de sortie.