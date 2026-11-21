Cristiano Ronaldo a manqué une occasion de réduire l’écart avec la barre symbolique des 1 000 buts en carrière. Malgré son ouverture du score face à Al-Ahli, vendredi, il a manqué un penalty quelques minutes plus tard, avant d’assister à la défaite d’Al-Nassr (3-1) en Saudi Pro League.

À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or a rapidement trouvé le chemin des filets en inscrivant, à la 15e minute, son dixième but de la saison toutes compétitions confondues avec Al-Nassr, grâce à une superbe reprise de volée dans le petit filet opposé sur une passe décisive de João Félix. Cependant, quatre minutes plus tard, le Portugais a manqué l’occasion de faire le break. Après une faute de Nawaf Al-Boushail dans la surface adverse, il s’est présenté devant le point de penalty, mais sa tentative a terminé sur le poteau. Ce nouvel échec est d’autant plus notable que Ronaldo avait déjà manqué un penalty avec Al-Nassr cette saison en championnat saoudien.

Malgré cet épisode, son parcours reste marqué par des statistiques remarquables. Passé par le Sporting CP, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et Al-Nassr, en plus de la sélection portugaise, il a notamment inscrit 450 buts avec le club madrilène et 146 avec son pays. Avec 140 réalisations, il demeure également le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions.