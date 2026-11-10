La Sécurité civile française recommande un kit d'urgence pour tenir 72 heures en cas de crise majeure

La Sécurité civile française presse les habitants de France de préparer dès maintenant un kit d’urgence de 72 heures. Elle l’a annoncé lundi 9 novembre 2026 sur le réseau social X, sous le mot-clé #LundiRésilience. Elle commence par interpeller le public avec cette question : « Votre kit d’urgence 72h : êtes-vous prêts ? ».

Elle enchaîne ensuite avec une consigne, qui explique aussi pourquoi elle insiste sur ce délai : « En cas de crise majeure, les premières 72 heures peuvent être déterminantes. Pour faire face à ces situations, préparez dès maintenant un kit d’urgence qui vous permettra de rester autonomes ». L’image jointe montre un sac à dos, une bouteille d’eau, une trousse de secours, des documents d’identité, une lampe de poche et des piles. Le message arrive moins de deux semaines après un appel du même type lancé en Normandie.

Ce que contient le kit selon le guide officiel

Le tweet ne détaille pas toute la liste, qui figure dans le guide « Tous responsables » du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ce document décrit les effets possibles d’une crise sur le quotidien : coupure prolongée d’électricité et de chauffage, transports publics à l’arrêt, pannes de téléphone et d’internet, difficultés pour payer. Les secours traitent alors les urgences par ordre de gravité, et chacun doit donc pouvoir se protéger pendant plusieurs jours. Le guide reprend d’ailleurs le même constat que la Sécurité civile : « Lorsqu’une crise survient, les premières 72h sont souvent les plus éprouvantes ».

Pour y faire face, il recommande de prévoir 6 litres d’eau potable par personne, en bouteilles, et de la nourriture non périssable qui ne demande pas de cuisson. Il ajoute une radio à piles avec des piles de rechange, une lampe de poche, une trousse de premiers secours et les médicaments habituels. Le kit comprend aussi un chargeur de téléphone, de l’argent liquide, un double des clés et des photocopies des papiers d’identité dans une pochette étanche. Le guide conseille enfin de le ranger dans un endroit facile d’accès et d’en vérifier le contenu deux fois par an, afin de contrôler les dates de péremption et de remplacer les piles.

Ainsi, le 27 octobre, la préfecture de la région Normandie et de la Seine-Maritime avait déjà lancé un appel similaire, avec ce message : « N’attendez pas l’urgence ». Notre article détaille cette consigne locale.