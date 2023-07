Le défenseur central des Guépards du Bénin, Mohamed Tijani quitte Viktoria Plzen, club de première ligue tchèque, pour Yverdon-Sport FC en Suisse en prêt avec option d’achat. Avec ce prêt, l’international béninois, 26 ans, va évoluer pendant un an dans la première division du championnat suisse. L’information de son transfert en Suisse a été officialisée ce lundi 17 juillet 2023.

C’est donc une nouvelle opportunité qui s’offre au défenseur central béninois de prendre ses marques et de donner une dynamique à sa carrière. En optant donc pour le championnat suisse, Mohamed Tijani va acquérir de nouvelles expériences qu’il viendra mettre à la disposition de la sélection nationale du Bénin. Signalons que le Béninois Mohamed Tijani sur ses 1,77 m, a un poids de 68 kg. Il n'est pas le seul joueur béninois à avoir changé cette saison de club. On peut citer entre autres le cas des internationaux béninois Rodrigue Kossi qui s’est engagé pour deux saisons avec le club de Al-Taraji de l’Arabie Saoudite et le latéral gauche, David Kiki qui a paraphé un contrat de deux ans avec Farul Constanta, un club de première division en Roumanie .