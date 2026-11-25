Le Nigeria perd l’un de ses acteurs les plus connus, célébré parmi les plus grandes stars du cinéma africain. Pete Edochie est mort le mercredi 25 novembre 2026 à Enugu, à 79 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué signé de son fils aîné, Leo Pete Edochie. Ainsi, l’acteur s’est éteint vers 0 h 30, après une longue lutte contre un cancer de la prostate, selon ce texte. Désormais, c’est tout Nollywood, l’industrie cinématographique nigériane dont il était l’un des visages, qui est en deuil.

« Un iroko est tombé », titre le communiqué, avant de décrire le défunt comme « notre bien-aimé mari, père, frère et parent », a écrit la famille. Ensuite, le texte rappelle qu’il était radiodiffuseur à la retraite et acteur chevronné. L’iroko est un grand arbre d’Afrique de l’Ouest, symbole de force et de longévité.

De la radio à Nollywood

Pete Edochie est né le 7 mars 1947 et a d’abord fait carrière dans l’audiovisuel. En 1967, il entre à l’Eastern Nigerian Broadcasting Corporation, où il devient directeur des programmes, puis directeur général adjoint. Puis, en 1980, il suit une formation de radiodiffuseur à la BBC.

Le grand public le découvre ensuite à la télévision. En 1987, il incarne Okonkwo dans l’adaptation télévisée de Le monde s’effondre, le roman de Chinua Achebe, un rôle qui lui vaut une reconnaissance internationale. Dès lors, il enchaîne les productions nollywoodiennes, souvent en chef traditionnel ou en patriarche, dans des films comme Igodo, Rituals et Lionheart, où il joue aux côtés de Genevieve Nnaji.

De plus, l’État nigérian lui a décerné l’Ordre du Niger en 2003. Enfin, il a reçu le prix Industry Merit des Africa Magic Viewers’ Choice Awards.

Une mort déjà annoncée à tort plusieurs fois

Son décès avait déjà été annoncé à tort à de nombreuses reprises. Le 10 février 2026, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, et Leo Edochie l’avait alors qualifiée de fausse. « Je suis vivant et je mourrai quand mon créateur m’appellera chez lui », avait déclaré l’acteur, qui disait avoir été déclaré mort sept fois. Aussi, sa famille avait saisi le Département des services de sûreté de l’État (DSS) pour retrouver l’auteur d’un de ces canulars.

Cette fois, le décès est confirmé par la famille elle-même. Originaire d’Akamnato, à Ifite Nteje, dans l’État d’Anambra, Pete Edochie laisse son épouse Josephine Edochie, avocate, ainsi que six enfants, dont l’acteur Yul Edochie. Enfin, les modalités des funérailles seront communiquées ultérieurement.