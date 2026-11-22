Lamine Yamal figure dans le onze du Barça ce dimanche 22 novembre 2026 contre Villarreal, pour la 13e journée de Liga, en Espagne. Ainsi, l’ailier de 19 ans a été maintenu dans le groupe de départ par Hansi Flick. Toutefois, selon des informations publiées juste avant la rencontre, le joueur aurait ressenti un inconfort à la cheville droite pendant l’échauffement. En effet, il serait allé voir le staff médical avant que le coup d’envoi ne soit donné. Pour l’instant, le Barça n’a pas communiqué sur la nature de cette gêne, et rien ne précise si elle peut limiter son temps de jeu.

Cette incertitude pèse d’autant plus que le jeune Espagnol réussit face à cet adversaire. En effet, il avait marqué lors de la victoire 2-0 à Villarreal en décembre 2025. Ensuite, il avait signé un triplé au Camp Nou le 28 février 2026, dans un succès 4-1 du Barça.

Par ailleurs, Yamal n’en est pas à sa première alerte avant un match. Ainsi, fin avril 2025, il avait regagné le vestiaire en plein échauffement avant la demi-finale aller de Ligue des champions contre l’Inter Milan, à cause d’une alerte à l’adducteur, puis il avait finalement joué. Enfin, la cheville l’avait déjà écarté des terrains en novembre 2024, pendant trois à quatre semaines, à la suite d’une blessure aux ligaments.