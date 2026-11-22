La compagnie publique Endiama a inauguré le vendredi 20 novembre 2026 la première raffinerie d’or de l’Angola, dans le Pôle de développement industriel de Viana, en périphérie de Luanda. Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a conduit la cérémonie, selon le quotidien économique portugais Jornal Económico. L’usine a coûté 20,7 millions de dollars et peut traiter jusqu’à 25 kilogrammes d’or par jour. Notons que même si le gouvernement veut diversifier une économie qui repose sur le pétrole et les diamants, la production d’or reste très faible.

L’infrastructure appartient entièrement à Endiama. Elle réunit une unité de raffinage, des laboratoires et le premier bureau public d’essai du pays, chargé de contrôler la pureté des métaux précieux et d’apposer les poinçons de garantie officiels. Selon le rapport de gestion d’Endiama, la capacité pourrait doubler pour atteindre 50 kilogrammes par jour avec des équipes supplémentaires.

Un projet présenté comme un changement de modèle

Le gouvernement angolais y voit un tournant pour son industrie minière : « Le démarrage des opérations de la raffinerie fait partie d’une stratégie de diversification de l’économie et de renforcement de la chaîne de valeur des ressources minérales. Cette étape est importante pour le développement de l’industrie de transformation et la valorisation des ressources minérales nationales », indique son communiqué publié avant la cérémonie. En effet, « Plus tard cette année, nous comptons inaugurer la première raffinerie d’or de l’Angola, une étape de notre stratégie de promotion des retombées locales et de création de valeur », avait déclaré Diamantino Azevedo à Londres en mai.

Pourtant, le chantier a pris du retard. La première pierre a été posée en juin 2022, avec une livraison attendue dans l’année. Ensuite, l’ouverture a été repoussée à 2024, puis à 2025, avant d’être fixée à novembre 2026. Le coût final dépasse ainsi largement les premières estimations : les montants avancés avant l’inauguration allaient de 5 à 12 millions de dollars, et aucun chiffre officiel définitif n’avait été publié. Le président d’Endiama, José Ganga Júnior, a fixé l’investissement à environ 20,7 millions de dollars lors de la cérémonie.

Une production nationale à augmenter

La question de l’approvisionnement reste entière. Au lancement du chantier, en 2022, l’Angola produisait environ 125 kilogrammes d’or par an, soit l’équivalent de cinq jours de capacité de la raffinerie. Toutefois, ce chiffre date et n’a pas été actualisé depuis. Paulo Tanganha, directeur national des Ressources minérales, avait indiqué en avril que l’augmentation de la production aurifère nationale devenait un enjeu majeur pour alimenter l’usine.

Le pays compte pour cela sur ses projets miniers en cours, comme celui de Buco Zau, dans la province de Cabinda, que le ministre présentait dès 2023 comme l’une des futures sources d’approvisionnement de la raffinerie. L’or raffiné doit être vendu sur le marché national et à l’exportation.