L'armée française teste en Roumanie une munition téléopérée qui change les capacités de ses soldats

L’armée française franchit une nouvelle étape dans l’utilisation des drones au sein de ses unités terrestres. En effet, l’unité de drones de contact du bataillon français a effectué un premier tir d’exercice avec la munition téléopérée Damoclès en Roumanie, selon une annonce du chef d’état-major de l’armée de Terre.

Cette expérimentation introduit de nouvelles possibilités sur le terrain. En effet, cette capacité permet aux militaires de détecter, d’identifier et de frapper avec précision des cibles à distance mais présente également un intérêt dans les environnements électromagnétiques contestés, où les communications et les systèmes électroniques peuvent être perturbés. Ainsi, les soldats disposent d’un moyen supplémentaire pour engager des objectifs sans s’exposer directement.

Pour rappel, depuis 2022, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la France a renforcé sa présence militaire en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle de l’OTAN et y assure le rôle de nation-cadre du bataillon multinational, dont le déploiement contribue à la dissuasion et à la défense du flanc oriental de l’Alliance.