LDC : l’AEK Athènes tient tête au Real Madrid (1-1) après la pause, le match se poursuit

Le Real Madrid et l’AEK Athènes sont à égalité (1-1) à la 60e minute ce mercredi 4 novembre lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Rappelons que le Real Madrid avait remporté ses trois premiers matchs. La victoire 2-1 contre l’Inter Milan, 4-3 face à l’AS Roma et 4-1 contre le RB Leipzig. L’AEK avait commencé par une victoire 1-0 contre le LASK. Il s’est incliné ensuite face au Shakhtar Donetsk et contre City.

Koïta ouvre le score, Bellingham relance le Real

L’AEK a frappé à la 12e minute. Aboubakary Koïta s’est mis sur son pied gauche avant de décocher une frappe qui a trompé Thibaut Courtois (1-0). Le gardien belge avait dû intervenir sur une tentative de Mijat Gaćinović.

Le Real a pris le contrôle du ballon, sans parvenir à concrétiser sa domination. Mbappé a manqué le cadre à la 21e minute et Vinícius Júnior a vu une tentative déviée.

À la 28e minute, un premier but de Bellingham a été refusé pour hors-jeu mais il a finalement égalisé à la 32e minute sur un centre de Marc Cucurella. Le match se poursuit.