Le gouvernement brésilien a réagi aux propos d’Emmanuel Macron, qui a qualifié de « dopée » la viande issue du Mercosur, notamment celle du Brésil.. En effet, dans un communiqué publié jeudi, le ministère brésilien de l’Agriculture a exprimé son mécontentement : « Le gouvernement brésilien déplore les propos du président de la République française ».

Brasilia conteste notamment les accusations du chef de l’État français sur la conformité sanitaire de ses produits. « Ces propos vont à l’encontre des preuves techniques et scientifiques largement disponibles sur la production de protéines animales au Brésil », affirme le ministère. Dans le même communiqué, les autorités brésiliennes exhortent le gouvernement français « à revoir sa position à la lumière des preuves scientifiques », tout en appelant à mettre de côté les « pressions protectionnistes ».

À noter que, le président français avait notamment affirmé sur les restrictions commerciales européennes: « Ce qu’on a dénoncé a été suivi d’effet parce qu’enfin les services de la Commission ont vu que ce qu’on leur disait était vrai et la viande, dopée, si je puis dire, la viande du Mercosur et tout particulièrement la viande brésilienne qui arrivait dans nos ports et dans nos marchés ne respectait pas nos règles, a été finalement interdite ».

De son côté, l’Association brésilienne des industries exportatrices de viande (Abiec) a également réagi. Elle a exprimé sa « ferme réprobation », estimant que les déclarations de Macron « mettant en avant la restriction commerciale comme une conquête découlant de son opposition à l’accord entre le Mercosur et l’UE, mettent en évidence le caractère politique et protectionniste de cette mesure ».

Pour rappel, depuis le 3 septembre 2026, l’Union européenne a suspendu les importations de plusieurs produits d’origine animale brésiliens, notamment les viandes bovine et de volaille, les œufs et le miel. Cette mesure est liée aux exigences européennes concernant l’utilisation des antimicrobiens dans l’élevage.