Stephanie Nkrumah est rentrée au Ghana le 23 novembre, où elle a retrouvé sa famille à Kumawu, dans la région d’Ashanti. Son retour fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant son employeur en Irak la frapper.

Un soutien pour la victime

Le ministre des Affaires étrangères Samuel Okudzeto Ablakwa, a rencontré Stephanie Nkrumah et sa famille à Kumawu. Il a écouté son histoire. Le gouvernement prend en charge l’intégralité de ses soins médicaux et de son accompagnement psychologique. Le ministre a aussi remis 50 000 cedis pour lancer une petite activité, et promis une bourse pour reprendre des études qu’elle avait interrompues.

Le gouvernement ghanéen a protesté auprès des autorités irakiennes et réclame des mesures appropriées contre les responsables. Le ministre a indiqué que l’exécutif envisage de suspendre le recrutement de travailleurs domestiques vers l’Irak.