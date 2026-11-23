La comparaison avec les grandes figures du football espagnol prend une nouvelle dimension pour Yassir Zabiri. En effet, l’attaquant du Racing Santander a inscrit 11 buts lors de ses 13 premières rencontres de Liga, égalant ainsi les statistiques réalisées à leurs débuts dans le championnat par Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović et Jude Bellingham. Selon les chiffres rapportés par le quotidien espagnol Marca, seuls Christian Vieri, Ronaldo Nazário, Romário et Robert Lewandowski ont fait mieux sur cette période.

Le jeune avant-centre a confirmé son efficacité dimanche 22 novembre face à la Real Sociedad. Il a signé un doublé en seulement 112 secondes. D’abord, il a repris à bout portant un ballon transmis par Iker Luque avant de profiter d’une erreur du gardien Álex Remiro pour inscrire son deuxième but. Il a également provoqué le penalty transformé par Sergio Canales, qui a scellé la victoire du Racing (3-2).

« Je suis très content de mes deux buts et de la victoire contre une grosse équipe. Marquer deux buts et gagner, c’est bien… et bien sûr, je vais essayer d’en marquer plus de 11 », a-t-il déclaré après le match.

Rappelons qu’à 41 ans, le Portugais a annoncé sa retraite internationale après 23 années avec sa sélection, totalisant 234 matchs et 146 buts. Cette décision ne marque cependant pas la fin de sa carrière puisque toujours joueur d’Al-Nassr, il a encore trouvé le chemin des filets le 23 novembre contre Al-Ahli, malgré la défaite de son équipe (3-1).

Classement des meilleurs buteurs après leurs 13 premiers matchs en Liga (selon Marca)