Le Nigeria a signé le 19 décembre 2025 à Abuja un accord de santé avec les États-Unis qui l’oblige à transmettre des échantillons biologiques à Washington dans un délai de cinq jours, une exigence que le Ghana a rejetée dans un pacte comparable. Le texte sur le partage d’échantillons est en vigueur depuis le 18 janvier 2026 et accompagne un protocole d’accord de cinq ans, qui prévoit environ 2,08 milliards de dollars d’aide américaine d’ici 2030.

Ce type de pacte remplace les financements de l’USAID, l’agence d’aide dissoute par l’administration du président Donald Trump, et Washington présente la part nigériane, près de 3 milliards de dollars de dépenses de santé supplémentaires, comme la plus forte contribution de ce genre.

Cinq jours pour répondre à une demande américaine

L’accord vise les maladies émergentes à potentiel épidémique ou pandémique. Ainsi, à chaque demande américaine, le Nigeria doit commencer l’envoi des échantillons et des données associées sous cinq jours, sauf délai convenu autrement, ou publier les séquences génétiques dans une base publique. De son côté, Washington peut transmettre ces matériaux à des entités américaines non gouvernementales qui développent des tests ou des traitements, avec une simple notification écrite à Abuja. Le Nigeria peut ensuite obtenir un accès prioritaire aux produits issus de ses échantillons, mais seulement dans la limite des fonds disponibles, et le texte ne contient aucune clause sur la propriété intellectuelle.

La sortie de l’accord concentre les critiques. Ainsi, « La résiliation n’affectera PAS l’utilisation par le gouvernement américain des échantillons et des données déjà transmis dans le cadre de cet accord », stipule l’article 5. À l’inverse, « Si l’accord est résilié, tout ce qui concerne ce processus devrait s’arrêter, sans aucune autre action. », a plaidé l’ancien président de l’Association médicale nigériane, le professeur Innocent Ujah, auprès de Daily Trust. Dans le même sens, « La vérité, c’est que cet accord est à sens unique. », a affirmé le docteur Rotimi Adesanya, du Collège fédéral d’éducation d’Akoka.

Une aide qui baisse et peut être réduite

Selon le protocole, l’aide américaine passe d’environ 501 millions de dollars en 2026 à environ 237 millions en 2030, alors que la contribution nigériane monte de 345 à 845 millions sur la même période. Toutefois, l’article 4(b) affirme que Washington a un intérêt significatif à ce que le Nigeria tienne ses engagements, et le texte autorise les États-Unis à réduire leur aide si les dépenses nigérianes restent sous le plan. Enfin, le protocole prévoit un accès aux données ou aux sites pour contrôler jusqu’à 5 % des établissements, laboratoires et programmes.

Une annexe consacrée à un arrangement de partage de données de santé ne contient que la mention « See attachment » et le marquage « NOT FOR PUBLIC RELEASE », donc son contenu reste inconnu. Or, « Les données de santé sont classées comme des données personnelles sensibles, ce qui impose des obligations de protection renforcées. », a rappelé le spécialiste de la protection des données Olumide Babalola.

Le Ghana a dit non, une procédure est en cours à Abuja

Le président ghanéen John Dramani Mahama a détaillé les raisons du refus de son pays lors d’un événement en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre. « Premièrement, il est écrit que nous devons donner aux États-Unis notre profil pathogène. Cela veut dire : quelles sont les maladies endémiques au Ghana ? Quel est le profil pathogène de notre pays, et correspond-il aux normes américaines ? », a-t-il déclaré. Aussi, son gouvernement a contesté l’obligation de financement national et la limitation des inspections de médicaments par l’autorité sanitaire ghanéenne.

En effet, le partage d’échantillons a déjà fait reculer un pays : en 2007, l’Indonésie avait suspendu l’envoi de ses échantillons du virus H5N1 à l’Organisation mondiale de la santé pour réclamer un accès équitable aux vaccins.

Au Nigeria, le juriste Bernard Okpi a saisi la Haute Cour fédérale d’Abuja en mars 2026, en invoquant la loi de 2023 sur la protection des données. Puis l’affaire, confiée au juge Peter Lifu, a été renvoyée à février 2027. Cependant, « n’est pas un accord international et ne crée aucun droit ni obligation en droit international ou interne », énonce la section 6.9 du protocole à propos de lui-même.