Le directeur du renseignement national des États-Unis, Jay Clayton, a affirmé mercredi 18 novembre 2026 à Washington que les menaces venues d’Iran contre les Américains ont fortement augmenté. Il s’exprimait devant la commission de la Sécurité intérieure de la Chambre des représentants, lors d’une audition sur les menaces mondiales.

Ainsi, il a déclaré : « Nous restons déterminés à détecter, dissuader et combattre les complots létaux de l’Iran, à l’extérieur comme à l’intérieur des États-Unis. Ces menaces ont considérablement augmenté. Nos hommes et nos femmes à l’étranger, comme ceux qui sont ici aux États-Unis, sont davantage menacés ».

En effet, il avait déjà averti en octobre que les complots iraniens visant des citoyens américains étaient arrivés « à un stade avancé ». Par conséquent, son message de mercredi confirme une inquiétude qui grandit au sein des services de renseignement. De plus, les frappes américaines contre l’Iran se poursuivent plus de huit mois après l’attaque coordonnée lancée en février par Washington et Israël. Enfin, Téhéran a prévenu qu’il répondrait en visant les forces américaines et leurs alliés dans la région.