Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) des États-Unis a mis à jour, lundi 23 novembre 2026, son registre « Worst of the Worst » et y recense désormais 157 ressortissants du Nigeria. Ainsi, le site officiel du département publie leurs noms, leurs photos, le lieu de leur arrestation et l’infraction qui leur est reprochée. Ces personnes ont été interpellées par l’ICE, la police fédérale de l’immigration, et le DHS les présente comme des cibles prioritaires pour une expulsion.

Pourtant, la liste dépasse largement le cas nigérian, car elle réunit plus de 45 000 étrangers, toutes nationalités confondues. En effet, le nombre de Nigérians a presque doublé en neuf mois, puisqu’ils étaient 79 lors de la première publication, début février 2026.

Des fraudes, mais pas seulement

La fraude domine dans les dossiers nigérians : fraude postale, fraude électronique, usurpation d’identité. Ensuite, le registre mentionne du blanchiment d’argent, du trafic ou de la possession de stupéfiants, des agressions, des vols, des infractions liées aux armes et un cas de maltraitance d’enfant.

Les profils sont variés. Peter Ude a été arrêté à Atlanta, en Géorgie, pour fraude électronique. De son côté, Alameen Adetunji Tokosi figure sur la liste pour possession d’héroïne, à Chicago. Enfin, Michael Orji, interpellé dans le Wisconsin, cumule plusieurs chefs : armes, usurpation d’identité, blanchiment et fausse déclaration de citoyenneté américaine.

Le DHS justifie la publication par la gravité des faits et par un engagement de la Maison-Blanche. Ainsi, « les personnes inscrites ont été arrêtées pour des crimes odieux », affirme le département. Par conséquent, « nous tenons la promesse du président Trump de retirer des États-Unis les pires criminels étrangers », ajoute le DHS, qui renvoie à l’engagement de Donald Trump.

Aucune date d’expulsion annoncée

Cependant, figurer sur le registre ne signifie pas avoir été expulsé. Le DHS ne précise ni le statut migratoire de chaque personne ni le calendrier de son éventuel renvoi. De même, il ne dit pas si une décision d’expulsion définitive a déjà été rendue pour tous les noms publiés.

Par conséquent, le chiffre de 157 mesure le nombre de Nigérians désignés par l’administration américaine, pas celui des départs vers Lagos ou Abuja. Enfin, le DHS actualise le registre à intervalles réguliers, et le total nigérian continue de progresser à chaque mise à jour.