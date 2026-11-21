Kylian Mbappé retrouve samedi 21 novembre 2026, à 21h (heure d’Espagne), un adversaire contre lequel il a déjà marqué. Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo au Santiago Bernabéu, à Madrid, pour la 13e journée de Liga. Ainsi, l’attaquant français figure dans la liste de José Mourinho et il a marqué lors de chacun des sept derniers matchs de son club, pour neuf buts au total. Par conséquent, les Madrilènes, deuxièmes avec 30 points, peuvent revenir à égalité avec le FC Barcelone, leader avec trois points d’avance.

Mbappé, trois buts en trois matchs de Liga face au Celta

Le Français a ouvert son compteur contre cet adversaire en octobre 2024. En effet, il avait lancé la victoire 2-1 à Vigo d’une frappe du droit lointaine, classée parmi ses plus beaux buts avec le Real. Ensuite, il avait signé un doublé le 4 mai 2025 (39e et 48e minutes) lors du succès 3-2 au Bernabéu. Toutefois, en décembre 2025, il avait tiré trois fois et créé quatre occasions sans marquer, dans une défaite 0-2. Enfin, il était absent en mars 2026, blessé, et le Real l’avait emporté 2-1 à Vigo grâce à un but de Federico Valverde dans le temps additionnel.

Mourinho gère le retour de Vinícius et la fatigue de la trêve

Le Real reste sur huit victoires de suite, dont le Clásico gagné 2-1 au Camp Nou, depuis sa défaite dans le derby contre l’Atlético de Madrid. Vinícius Júnior revient de quatre matchs de suspension, après cinq buts avec le Brésil, et Mourinho doit choisir entre lui et Yan Diomande sur l’aile. D’abord, le technicien portugais a refusé de lui promettre une place : « Ici, nous n’avons pas de joueurs à privilèges, nous n’avons pas de joueurs qui doivent jouer par décret. » Ensuite, il a évoqué la fatigue des internationaux, en particulier celle de Valverde : « On parle d’un voyage intercontinental, d’une nuit passée dans l’avion, de décalage horaire. » Pourtant, il a assuré que son groupe était disponible : « Je ne vous dis pas qu’ils vont jouer, je vous dis qu’ils sont tous aptes à jouer. », a déclaré José Mourinho en conférence de presse. Aurélien Tchouaméni et Bernardo Silva font partie des joueurs aptes, sans garantie de titularisation. Seuls Rodrygo, Raúl Asencio et Ferland Mendy manquent à l’appel.

Un Celta sans victoire depuis octobre et privé de Borja Iglesias

Les Galiciens arrivent en difficulté, car ils n’ont plus gagné en Liga depuis octobre. Cependant, ils avaient pris le meilleur sur le Real lors de leur dernière visite à Madrid, sur le score de 2-0 en décembre 2025. De plus, Borja Iglesias (soléaire) est indisponible jusqu’à fin novembre, et Miguel Román reste absent après une arthroscopie du genou. Dès lors, l’entraîneur Claudio Giráldez devra composer sans son avant-centre habituel face à une équipe madrilène qui cherche une neuvième victoire consécutive.