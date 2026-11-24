L’expulsion de Fermín López continue de faire réagir en Espagne. Au-delà de la sanction infligée au milieu offensif du FC Barcelone, un autre épisode impliquant Kylian Mbappé est désormais au centre des discussions. Selon le quotidien Mundo Deportivo, le même arbitre assistant aurait adopté des attitudes bien différentes face aux deux joueurs, relançant les interrogations sur la cohérence des décisions arbitrales en Liga.

Tout est parti de l’échange entre Fermín et le quatrième arbitre, après lequel le joueur barcelonais a reçu un carton rouge alors qu’il se trouvait sur le banc. Cependant, un détail a particulièrement retenu l’attention des médias catalans : l’officiel qui lui aurait lancé « ne te moque pas de moi » et « ne joue pas avec moi » était Alejandro Clemente Ortuño, arbitre assistant présent lors de la rencontre.

Or, ce dernier avait déjà été confronté aux protestations de Kylian Mbappé, sans pour autant sanctionner l’attaquant français. D’après Mundo Deportivo, il avait alors privilégié le dialogue, adoptant une attitude calme et compréhensive envers le joueur du Real Madrid. Cette différence de traitement présumée nourrit aujourd’hui les critiques venues de Barcelone.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2024 après sept saisons au Paris Saint-Germain, Mbappé s’est rapidement imposé comme une arme offensive majeure du club madrilène. Fermín López, lui, incarne la nouvelle génération barcelonaise. Formé à la Masia, il a progressivement gagné sa place dans l’effectif professionnel depuis ses débuts en 2023.

Ainsi, la comparaison entre les deux épisodes dépasse les seuls protagonistes. Elle ravive le débat sur l’uniformité des sanctions arbitrales dans un championnat où chaque décision concernant le Barça et le Real Madrid est particulièrement scrutée.