Le boxeur britannique Tyson Fury, 37 ans, affirme avoir reçu un diagnostic de schizophrénie, selon un communiqué publié lundi 23 novembre 2026 par Netflix. L’ancien champion du monde des poids lourds situe ce diagnostic juste après sa victoire de 2015 face à Wladimir Klitschko, puis évoque un trouble bipolaire identifié en 2017. Le documentaire Tyson Fury sort vendredi 27 novembre, deux semaines avant son combat contre Anthony Joshua à Cardiff, au Royaume-Uni.

« Les mots ne peuvent pas expliquer les ténèbres dans lesquelles je me trouvais. Je venais de la version vivante des abîmes de l’enfer. Et à 100 %, je pensais parfois que je finirais dans une chambre capitonnée, porte verrouillée, et ça m’a tellement fait peur. Je me réveillais la nuit comme ça, l’anxiété me paralysait. Je n’arrivais tout simplement pas à la surmonter », a déclaré Tyson Fury. Ses propos s’appuient sur un parcours déjà marqué par la maladie, puisqu’il avait abandonné en 2016 ses ceintures WBO, WBA et IBO en invoquant des problèmes de santé mentale, avant de remonter sur le ring en 2018.

Le film réunit aussi des témoignages de son épouse Paris Fury et de son père John Fury, ainsi que des images d’archives inédites. Il ne précise pas comment la maladie est suivie aujourd’hui.