L’Iran a désigné lundi 23 novembre 2026 les bases américaines du Royaume-Uni, d’Allemagne et de Bulgarie comme des cibles possibles si Washington s’en sert pour l’attaquer. « Une base américaine au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Bulgarie ne diffère pas pour nous d’une base américaine à Bahreïn. Si les États-Unis utilisent le territoire d’un pays pour mener des opérations contre l’Iran, ce territoire peut devenir une cible de frappes de représailles », a déclaré Abbas Moqtadaei, vice-président de la commission parlementaire de la sécurité nationale et de la politique étrangère, à l’agence iranienne SNN.

En effet, le même discours avait déjà été tenu le 11 novembre par le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezaï, sur une télévision libanaise. « Si des avions américains décollent d’une base américaine, même située dans un pays européen ou dans une autre région lointaine, pour bombarder l’Iran, nous frapperons aussi ces bases », avait-il affirmé. Ainsi, les deux responsables fixent la même règle : la présence d’une base n’expose pas un pays, c’est l’usage qui en est fait. Toutefois Moqtadaei siège au Parlement et ne s’exprime pas au nom du gouvernement.

La Bulgarie déjà avertie en juillet

Par la suite, la Bulgarie avait reçu un avertissement direct de Téhéran. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, avait demandé à Sofia de ne pas laisser son territoire servir de point de départ à des opérations contre l’Iran. Il avait prévenu que le pays deviendrait complice de « l’agression et des crimes de guerre ». De plus, l’armée américaine utilise la base aérienne de Bezmer, dans ce pays, pour soutenir ses avions ravitailleurs, ce qui l’expose davantage aux menaces iraniennes.

Bahreïn, cible de plusieurs attaques revendiquées

Pour sa part, Bahreïn sert de point de comparaison à Moqtadaei, car l’île a été visée à plusieurs reprises ces derniers jours. Les Gardiens de la révolution affirment avoir lancé six drones contre un radar américain de la base de Riffa le 15 novembre. Ils avaient déjà revendiqué le 13 novembre une frappe contre un radar d’alerte avancée, mais l’armée américaine a démenti que l’installation ait été touchée. Elle dit avoir intercepté deux drones, sans dégâts ni victimes. Enfin, l’île abrite le quartier général de la Ve flotte américaine et avait déjà été frappée dans les premières heures de la guerre, le 28 février.