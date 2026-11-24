Lors de la 5e journée de phase de ligue de Ligue des champions ce mardi 24 novembre 2026 au Santiago Bernabéu, le Real Madrid est mené 1-0 par le PSV Eindhoven en première période. Après un début de rencontre où les Néerlandais se sont montrés dangereux d’entrée (notamment par Sven Mijnans et Ruben van Bommel), le tournant est intervenu autour de la demi-heure de jeu. Sur une action revue par la VAR, Aurélien Tchouaméni a écopé d’un carton jaune et le PSV a obtenu un penalty. Ivan Perišić l’a transformé (31e/32e minute, but confirmé après VAR) pour donner l’avantage aux visiteurs.

Ce scénario surprend d’autant plus que les hommes de José Mourinho abordaient ce match avec un bilan de 4 victoires en 4 journées et une série de neuf succès consécutifs toutes compétitions confondues. Le PSV est arrivé à Madrid avec 4 points en quatre matchs.

Le Real Madrid domine la possession (60 % contre 40 % pour le PSV) et affiche une précision de passes élevée (90 %), mais peine à se montrer tranchant dans le dernier tiers, avec 5 tirs (dont 0 cadré pour l’instant), contre 7 tirs pour Eindhoven (1 cadré). Il reste 45 minutes à Madrid pour tenter de renverser la vapeur.