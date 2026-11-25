Kylian Mbappé n’a manqué aucune journée de Ligue des champions sans trouver le chemin des filets cette saison. Mardi 24 novembre 2026, à Madrid (Espagne), l’attaquant français a ajouté un doublé contre le PSV Eindhoven (5-1) au stade Santiago-Bernabéu. Selon le compte rendu du Real Madrid, il a marqué lors de chacune des cinq rencontres de la phase de ligue. Ainsi, les Madrilènes comptent 15 points sur 15 et occupent la tête du classement.

Un Real Madrid mené à la pause

Rien ne laissait présager une telle soirée. En effet, les Madrilènes ont rejoint les vestiaires menés 0-1, après un penalty transformé par Ivan Perišić à la 32e minute, et sans avoir cadré le moindre tir. Ensuite, José Mourinho a fait entrer Jude Bellingham à la place d’Aurélien Tchouaméni, et le match a changé de visage. Federico Valverde a égalisé à la 50e minute, puis Bellingham a donné l’avantage à son équipe d’une volée acrobatique du pied extérieur à la 60e. Dès lors, l’entraîneur portugais n’a pas caché son admiration pour le milieu anglais : « Bellingham est un joueur extraordinaire, le meilleur milieu de terrain du monde », a déclaré José Mourinho. De son côté, le joueur a préféré partager le mérite : « Nous avons beaucoup de joueurs de qualité qui font des choses merveilleuses », a déclaré Jude Bellingham. Enfin, Federico Valverde a résumé le sentiment du vestiaire : « La deuxième période que nous avons jouée était incroyable », a déclaré Federico Valverde.

Un doublé et dix victoires de suite

Mbappé est ensuite entré dans la danse. Servi par Arda Güler, il a envoyé le ballon dans la lucarne à la 64e minute. Puis il a récidivé à la 84e sur une offrande de Brahim Díaz, avant que Vinícius Júnior ne scelle le score peu après. Par conséquent, le Français a été désigné homme du match, devant un Bellingham pourtant au centre de la remontada. Cette victoire est la dixième d’affilée du club, toutes compétitions confondues, et la cinquième sur cinq en Ligue des champions.