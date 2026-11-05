Ligue des champions : Mbappé égale Lewandowski, seul Messi a atteint 100 contributions plus vite

Kylian Mbappé a franchi mercredi 4 novembre 2026, à Athènes (Grèce), un cap que seul Lionel Messi a atteint plus vite en Ligue des champions. L’attaquant du Real Madrid a égalisé à la 78e minute face à l’AEK Athènes (2-2), et ce but est devenu sa 100e contribution décisive dans la compétition, selon Opta Analyst. Les Madrilènes ont ensuite fini par s’imposer 3-2 dans les arrêts de jeu.

Ces 100 contributions se composent de 74 buts et de 26 passes décisives. Mbappé y est arrivé en 102 matchs, ce qui l’amène au même niveau que Robert Lewandowski. Messi, de son côté, n’avait eu besoin que de 101 rencontres, un seul de moins.

Ronaldo et Benzema derrière lui

Le classement d’Opta montre à quel point le Français de 27 ans a avancé vite. Ainsi, Cristiano Ronaldo avait atteint ce seuil en 114 apparitions, et Karim Benzema en 134, alors que tous deux ont longtemps dominé la compétition sous le maillot du Real Madrid.

Mbappé a de plus marqué pour la sixième rencontre de suite en Ligue des champions, ce qui égale sa plus longue série dans cette compétition. En effet, il avait déjà battu un record le 14 octobre, à Rome, en devenant le plus jeune joueur à disputer 100 matchs dans la compétition, devant Messi.

Meilleur buteur de la dernière édition avec 15 réalisations, il continue donc de creuser son avance sur ses grands prédécesseurs.