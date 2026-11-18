Romelu Lukaku a répondu à Thierry Henry le mercredi 18 novembre 2026, sous la vidéo Instagram dans laquelle l’ancien adjoint de la sélection de Belgique lui rend hommage. Ainsi, l’attaquant de 33 ans, qui a annoncé le 16 novembre la fin de sa carrière internationale, remercie le Français pour sa confiance et ses conseils au moment le plus difficile de sa vie. Les deux hommes ont longtemps travaillé ensemble chez les Diables Rouges.

Henry s’est d’abord adressé à son ancien protégé en reconnaissant sa surprise : « Rom, c’est moi. Il m’a fallu un peu de temps pour réagir. J’ai été surpris, comme tout le monde. Je savais que tu y pensais, mais je ne savais pas que tu prendrais ta décision à ce moment-là. Je n’ai été qu’une petite partie de ton histoire. Tu es un bourreau de travail. Rien ne comptait plus pour toi que de réussir en équipe nationale. Je te félicite du fond du cœur. Tu vas nous manquer, c’est certain. Tu sais où me trouver si tu as besoin de parler ». Lukaku a donc répondu par « Merci mon mentor », puis a conclu par « Je t’aime ».

Cet échange prolonge une relation née en 2016. En effet, Henry a été adjoint du sélectionneur belge de 2016 à 2018, puis de 2021 à la fin de 2022. Il était présent lors de la troisième place de la Belgique au Mondial 2018, puis lors de l’élimination dès le premier tour au Qatar en 2022. Lukaku avait ensuite raconté cette période difficile : « Pour la première fois en 29 ans, le football m’a vraiment touché. Je n’ai jamais pensé à une dépression, mais j’ai pleuré tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Thierry Henry m’appelait trois fois par jour ».

Lukaku quitte la sélection avec 94 buts en 135 matchs, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique. Désormais, les Diables Rouges joueront sans lui en mars, en quarts de finale de la Ligue des nations.