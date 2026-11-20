Treize buts, mais seize grosses occasions gâchées. Ce vendredi 20 novembre 2026, en Espagne, le quotidien catalan Sport range Kylian Mbappé en tête des attaquants européens qui manquent le plus d’occasions franches cette saison. Ainsi, le journal s’appuie sur les données de l’application FotMob, spécialisée dans les statistiques avancées.

Un écart avec les buts attendus

Le texte compare d’abord le total de buts de Mbappé aux buts attendus (xG), une mesure qui estime ce qu’un joueur devrait marquer au vu de la qualité de ses occasions. Ainsi, l’attaquant français devrait en être à 14,6 buts, alors qu’il en compte 13. De son côté, Raphinha a inscrit 15 buts pour 11,2 attendus. En outre, la saison dernière, Mbappé avait manqué 21 occasions franches, avec un taux de conversion de 17,01 % sur ses tirs. L’auteur écrit à ce sujet : « Les statistiques de buts de Mbappé ont longtemps masqué l’impression qu’il rate également de nombreuses occasions franches, mais l’application FotMob, spécialiste des statistiques avancées, a mis les chiffres à l’épreuve, et il s’avère que Kylian s’en sort très mal ».

Un bilan collectif mis en cause

L’article ne s’arrête pas aux occasions manquées. Il élargit ensuite le propos aux résultats de l’équipe, puis à la personnalité du joueur : « Son ratio buts/titres est presque tragique : meilleur buteur de la Liga, mais Barcelone a remporté le titre. Meilleur buteur de la Coupe du monde, mais l’Espagne a remporté le titre. Et pour couronner le tout : lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar, il a inscrit trois buts, mais l’équipe de France s’est inclinée aux tirs au but face à l’Argentine. Quant à la Ligue des champions, un titre qu’il n’a jamais remporté, le fait que le PSG l’ait gagnée à deux reprises juste après son départ pour le Real Madrid, où il n’a encore rien gagné, est révélateur ».

Enfin, l’auteur conclut : « Trop de coïncidences laissent à penser que le style de jeu et la personnalité de Mbappé, conjugués aux tactiques employées par ses entraîneurs, le favorisent mais pénalisent ses équipes. Au final, il s’avérera qu’il nous a tous bernés, même si, il faut l’avouer, certains plus que d’autres ».

Ce portrait contraste pourtant avec le parcours passé de l’attaquant. En effet, au PSG, il avait dépassé son total de buts attendus six saisons de suite en Ligue 1, de 2018 à 2024. Il est aussi devenu le premier joueur à finir meilleur buteur de son championnat, de la Ligue des champions et du Mondial lors d’une même saison, sans décrocher de titre avec le Real Madrid. Toutefois, rappelons que ce média est proche du FC Barcelone et vise donc indirectement le club rival.