L’armée malienne dit avoir frappé les groupes armés qui ont attaqué Niono, dans la région de Ségou, au centre du Mali. Dans un communiqué publié le 25 novembre 2026, l’état-major général des Armées annonce que les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené des frappes les 23 et 24 novembre dans plusieurs régions. « Ces actions ont permis de neutraliser au moins une dizaine de terroristes et de mettre hors d’usage sept (07) motocyclettes », écrit l’état-major.

Ces frappes répondent à l’attaque du 21 novembre, que le JNIM, groupe lié à Al-Qaïda, a revendiquée contre des positions de l’armée et de ses partenaires russes d’Africa Corps dans la région de Ségou. Le communiqué ne donne toutefois aucun chiffre sur les pertes de l’armée à Niono.

Des frappes à Niono, Nioro et Tonka

Le lundi 23 novembre, les premières frappes ont visé deux zones. « Plusieurs points de regroupement terroristes, abritant des combattants, du matériel de guerre et de la logistique, dont des motocyclettes, ont été frappés avec précision à moins de (100) kilomètres au sud-est de Nioro. Le même jour, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Niono, de nouvelles frappes ont visé des positions des groupes armés terroristes ayant pris part à l’attaque contre la ville », indique l’état-major. Ensuite, il affirme que « dans la zone de Tonka, une dizaine de terroristes ont été neutralisés », avant de préciser qu’« une seconde frappe a ensuite visé deux autres éléments dans le même secteur ».

Debelin, Kidal et Sofara visés le lendemain

Le mardi 24 novembre, l’armée dit avoir poursuivi son action sur d’autres fronts. « Dans le secteur de Debelin, une colonne de motocyclistes terroristes a été suivie puis frappée avec succès : moins d’une dizaine de motocyclettes transportant chacune des combattants ont été neutralisées », rapporte le communiqué. Puis il ajoute que « le même jour, des points de regroupement terroristes abritant des combattants et du matériel de guerre, dont des véhicules, ont également été frappés à quelques kilomètres à l’est et au nord-est de Kidal, ainsi qu’aux environs de Dandougou », et qu’« une autre frappe a été conduite avec succès dans le secteur de Sofara ».

Niono était déjà une zone sensible, car un convoi logistique de l’armée y avait été attaqué le 12 juillet 2026, près du village de N’Djéla. Ainsi, les frappes de cette semaine relèvent de l’opération Dougoukoloko, que les FAMa mènent avec leurs partenaires et pour laquelle elles publient régulièrement des bilans dans le centre et le nord du pays. Enfin, l’état-major n’a pas encore établi de bilan définitif : « Les opérations de surveillance et de reconnaissance se poursuivent dans les secteurs concernés afin d’évaluer avec précision les effets des actions menées, d’en établir un bilan consolidé et de rechercher puis neutraliser toute menace résiduelle », assure-t-il, tout en invitant les populations à maintenir leur confiance aux forces engagées.