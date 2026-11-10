Maroc - Algérie : la mobilisation générale du Polisario fait craindre une escalade au Sahara occidental

Le Front Polisario a décrété mardi 10 novembre 2026 l’état de mobilisation générale au Sahara occidental, à l’issue d’une réunion d’urgence présidée par son secrétaire général, Brahim Ghali. Le mouvement indépendantiste, dont les dirigeants sont installés à Tindouf, en Algérie, justifie sa décision dans un communiqué de son agence de presse, où il affirme avoir décidé « de décréter l’état de mobilisation générale face à l’escalade militaire marocaine, en dénonçant une concentration de troupes, d’armements et d’équipements militaires le long du mur d’occupation ».

Il appelle ainsi tous les Sahraouis à se préparer, et accuse le Maroc de déployer ses forces en grand nombre à plusieurs endroits du mur de sable qui divise le territoire. Ces accusations n’ont pas été confirmées de manière indépendante, et Rabat n’a pas réagi publiquement à ce stade. L’annonce relance toutefois les craintes d’une confrontation plus large avec Alger, car les deux capitales s’opposent depuis des décennies sur ce dossier.

Une décision prise dix jours après la fin de la mission de l’ONU

Le Polisario annonce cette mobilisation dix jours après l’expiration du mandat de la MINURSO, la mission des Nations unies présente dans le territoire depuis 1991. Les projets de résolution présentés par les États-Unis et par la Russie au Conseil de sécurité n’ont pas abouti, ce qui a mis fin à la mission. Le Palais royal marocain a pourtant affirmé le 4 novembre que le Royaume continuerait de respecter le cessez-le-feu, même sans les casques bleus. Le jour même de l’annonce du Polisario, Washington a demandé au mouvement, à la tribune de l’ONU, de respecter la trêve, alors que les États-Unis et la France ont réaffirmé leur soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc. Le Polisario rejette ce plan et réclame un référendum d’autodétermination.

Un cessez-le-feu fragile depuis 2020

Le Maroc contrôle environ les trois quarts du Sahara occidental, côte atlantique comprise, tandis que le Polisario tient le reste du territoire à l’est du mur. En novembre 2020, le Front avait en effet déclaré la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991, après un incident au poste d’El Guerguerat, ce qui avait ouvert une période d’affrontements de faible intensité. Depuis, le Polisario revendique régulièrement des tirs contre des positions marocaines, mais Rabat minimise ces attaques.

L’Algérie accueille sur son sol les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf et soutient politiquement le Polisario, et le Maroc l’accuse de lui fournir un appui militaire et financier, ce qu’Alger conteste. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues et leur frontière terrestre est fermée depuis les années 1990, si bien que chaque annonce du Polisario est suivie de près dans les deux capitales.