Le Maroc diversifie progressivement ses approvisionnements en drones militaires. Alors que les équipements israéliens occupaient une place prépondérante dans ses acquisitions précédentes, Rabat fait désormais davantage appel à d’autres fournisseurs, notamment turcs, chinois, français et américains selon un recensement de la plateforme Africa Drone Intelligence, dont les données ont été présentées mardi 24 novembre 2026 par Military Africa.

En effet, entre 2020 et 2022, les appareils israéliens représentaient 79,6 % des 201 drones acquis ou commandés par le royaume, soit 160 unités. Cependant, la situation a sensiblement évolué sur la période 2024-2025 : sur les 48 appareils répertoriés, seuls 16 sont d’origine israélienne, ce qui ramène leur proportion à 33,3 %. Cette baisse s’accompagne d’une présence plus importante d’autres constructeurs, avec notamment douze Bayraktar Akıncı turcs, six DT26 français et cinq TB-001 chinois. À ces appareils s’ajoutent quatre MQ-9B américains inscrits dans les commandes, dont la livraison reste à confirmer.

Par ailleurs, cette recomposition ne se limite pas aux fournisseurs étrangers. En effet, le Maroc commence également à faire apparaître ses propres productions dans les statistiques, avec cinq drones de surveillance ATLAS ISTAR développés par l’entreprise nationale Aerodrive Engineering. Cette orientation prend une dimension particulière au regard de la place qu’occupe déjà le royaume sur le continent. Selon les données d’Unmanned Africa, le Maroc dispose d’environ 271 drones militaires, ce qui le positionne au deuxième rang africain derrière l’Égypte et ses 313 appareils.

Toutefois, le recul relatif des équipements israéliens dans les acquisitions récentes ne signifie pas une rupture avec ce fournisseur. Sur l’ensemble du parc recensé, Israël conserve 176 appareils sur 271, soit près de 65 %. Cette présence historique s’explique notamment par une commande de 150 drones WanderB et ThunderB auprès du fabricant BlueBird.