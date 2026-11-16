Maroc : la Chine passe des annonces aux usines, avec 2,8 milliards de dollars de projets terminés depuis 2025

Des entreprises chinoises ont achevé 2,8 milliards de dollars de projets au Maroc entre janvier 2025 et juin 2026, selon des chiffres du Rhodium Group diffusés le 16 novembre 2026. Ainsi, 2025 pèse 1,6 milliard et le premier semestre 2026 en ajoute 1,2, surtout dans l’automobile et les batteries.

En effet, le cabinet américain compte 4,7 milliards de dollars de projets chinois terminés au Maroc en dix ans, pour près de 8 milliards annoncés. Par conséquent, près de 60 % de ce total date des dix-huit derniers mois. La moyenne atteignait environ 224 millions de dollars par an avant 2025, contre près de 1,87 milliard depuis. Cette somme dépasse donc celle des huit années et demie précédentes réunies.

Le projet le plus avancé est celui de Gotion High-Tech à Kénitra. Sa première phase représente 1,3 milliard de dollars, avec une capacité de 20 GWh par an et 2 300 emplois directs. Ensuite, le programme complet pourrait atteindre 100 GWh et 6,5 milliards de dollars. En septembre, Volkswagen a annoncé une coentreprise avec Gotion pour une usine de cathodes sur le même site, et le Conseil de la concurrence marocain a reçu la notification le 12 novembre. À Jorf Lasfar, CNGR Advanced Material et Al Mada préparent un complexe de matériaux pour batteries de 2 milliards de dollars, toujours à l’état de projet.

Cependant, environ 3,3 milliards de dollars de projets annoncés restent en attente ou en construction, et les montants d’engagements sont bien plus élevés. En juin, l’ambassadrice de Chine à Rabat, Yu Jinsong, déclarait : « Les investissements engagés par les entreprises chinoises au Maroc ont également franchi la barre des dix milliards de dollars ». Toutefois, les projets réellement terminés représentent moins de la moitié de ce montant, à 4,7 milliards de dollars sur dix ans.