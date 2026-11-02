Maroc : peine maximale pour un dessinateur après des caricatures de Mohammed VI

La justice marocaine a condamné Yasser Mounbir, un dessinateur de 22 ans, à quatre ans de prison ferme pour des caricatures du roi Mohammed VI publiées sur Instagram assortie d’une amende de 40 000 dirhams. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.

La justice marocaine a prononcé une lourde sanction contre Yasser Mounbir, un jeune dessinateur poursuivi pour des caricatures du roi Mohammed VI. Jugé en première instance à Casablanca, l’artiste a été condamné à quatre ans de prison, soit la peine maximale prévue dans le cadre des dispositions pénales applicables aux faits qui lui sont reprochés.

En effet, le jeune homme de 22 ans a été reconnu coupable d’« insulte à l’encontre du roi » et d’« insulte envers des agents de la fonction publique », après avoir été arrêté en juin 2026 pour avoir publié des caricatures du souverain marocain sur son compte Instagram.

En outre, le tribunal lui a infligé une amende de 40 000 dirhams, soit environ 3 600 euros. Cependant, cette décision judiciaire n’est pas définitive. Son avocat, Me Farouk Mehdaoui, a annoncé son intention d’interjeter appel afin de contester le jugement rendu en première instance.

L’article 179 au cœur de l’affaire

Cette condamnation intervient dans un contexte juridique où les représentations et les propos visant le souverain sont encadrés par des dispositions spécifiques. En effet, l’article 179 du Code pénal marocain sanctionne notamment la diffamation, l’insulte ou l’atteinte à la vie privée du roi avec des peines prévues allant de six mois à deux ans d’emprisonnement, mais peuvent être doublées lorsque les faits sont diffusés par voie électronique.

Par ailleurs, la condamnation suscite des réactions au sein des organisations de défense des droits humains dont l’Association marocaine des droits humains (AMDH) qui a notamment exigé la libération du dessinateur.