La police mauritanienne a interpellé à Nouakchott, le 27 novembre 2026, l’humoriste Kodda Sall, suivi par plus de 9 millions d’abonnés. Convoqué par la brigade de lutte contre la cybercriminalité, il a ensuite été placé en garde à vue. Or la Mauritanie s’apprêtait à célébrer le lendemain le 66e anniversaire de son indépendance, et l’affaire a rouvert en quelques heures la question de la place des Mauritaniens noirs.

Une vidéo sur les pendus d’Inal

La veille, l’humoriste avait publié une vidéo d’environ une minute trente. Il y présentait le 28 novembre comme un jour de deuil et demandait de boycotter les festivités, en mémoire des 28 militaires noirs pendus à Inal dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, sous le régime de Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya. Ainsi, après sa convocation, il a écrit sur sa page : « On demande justice, que justice soit faite pour les gens qui ont été tués le 28 novembre à Inal et dans d’autres endroits. On veut la justice », a déclaré Kodda Sall.

Pour l’heure, les autorités n’ont pas rendu publics les faits qui lui sont reprochés. Dès lors, le député Khally Mamadou Diallo a lié l’interpellation aux publications de l’humoriste et a vivement réagi : « Le gouvernement mauritanien et le président de la République sont tombés encore très bas » et « retenir Kodda au niveau de la cybercriminalité ne fait que lui donner davantage de valeur », a-t-il lancé.

Des élus et des militants prennent position

Ensuite, la mobilisation a gagné la rue. Selon le même député, des manifestants se sont rassemblés le samedi 28 novembre pour réclamer la libération de l’humoriste et justice pour les victimes de 1990, et cinq militants ont été arrêtés, trois à Nouakchott et deux dans le reste du pays.

En parallèle, le soutien a franchi les frontières. « Demander justice et vérité pour des événements qui se sont passés le 28 novembre 1990 en Mauritanie n’est pas un crime », a écrit le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui réclame la libération de Kodda Sall. De son côté, le militant antiesclavagiste Biram Dah Abeid a salué la prise de parole de l’humoriste, dont il juge qu’elle dénonce le silence de l’État sur le « passif humanitaire ».

Ce terme désigne les violences d’État de 1989 à 1991 contre les Mauritaniens noirs, avec des exécutions sommaires, des expulsions vers le Sénégal et des expropriations de terres. Ainsi, plusieurs centaines de militaires noirs ont été exécutés entre septembre 1990 et février 1991, bien au-delà des 28 d’Inal. De même, en 2020, pour le 60e anniversaire de l’indépendance, 36 personnes, dont des veuves et des orphelins de ces militaires, avaient déjà été interpellées lors d’une manifestation.

Des discriminations relevées par les organisations internationales

Par ailleurs, Freedom House décrit une situation contrastée dans son évaluation 2026 : « Les Afro-Mauritaniens, la population haratine, les femmes et les personnes LGBT+ font face à des discriminations. Le gouvernement a pris des mesures pour s’attaquer à l’esclavage et à la discrimination institutionnalisés, mais il a aussi arrêté des militants qui travaillent sur ces questions », écrit l’organisation dans son rapport sur le pays.

En outre, selon Human Rights Watch, les Beidans, issus des conquérants arabes et berbères, dominent les forces de sécurité et les plus hauts niveaux du gouvernement. Le 20 janvier 2026, la Mauritanie a reçu 271 recommandations devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Pourtant, sa Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine et la race.

Enfin, Kodda Sall était toujours en garde à vue au 28 novembre, et aucune inculpation ni libération n’avait été annoncée.