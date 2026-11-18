Kylian Mbappé a réagi avec humour, mercredi 18 novembre 2026, à la prolongation d’Arda Güler au Real Madrid, en Espagne. Ainsi, le club madrilène a annoncé le matin même que le milieu offensif turc restait jusqu’au 30 juin 2032, alors que son contrat courait jusqu’en 2029. Puis Güler a partagé la nouvelle sur Instagram, et l’attaquant français lui a répondu en commentaire : « Merci, je dormirai mieux ce soir ». Ce message, court et sans détour, a fait sourire les supporters, car il laisse entendre que Mbappé tenait à garder son partenaire à ses côtés.

Le joueur de 21 ans était arrivé en juillet 2023 de Fenerbahçe, à 18 ans, et il avait hérité du numéro 24. En effet, la cérémonie de présentation avait donné le ton, puisque Florentino Pérez lui avait lancé : « Bienvenue dans le club aux 14 Coupes d’Europe. Vous n’oublierez jamais ce moment, tout comme votre famille ». Güler lui avait répondu en affichant sa propre ambition : « Je veux aussi être une légende du Real Madrid ». Mais ses débuts ont été freinés par plusieurs blessures, et il a dû patienter avant de s’imposer.

Aujourd’hui, il a gagné sa place dans le onze madrilène, et son association avec Mbappé fait partie des points forts de l’équipe cette saison. D’ailleurs, il avait lui-même décrit cette complicité dans un entretien accordé quand il avait 20 ans : « Il y a aussi des soirs où un regard suffit ». Depuis son arrivée, il a disputé 126 matchs et remporté cinq trophées, dont une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe, une Liga et une Supercoupe d’Espagne.

Ensuite, il a été élu révélation de la Ligue des champions 2025-2026 en septembre. Enfin, il compte 38 sélections avec la Turquie, et son nouveau bail le garde à Madrid pour six saisons supplémentaires, aux côtés de Mbappé.