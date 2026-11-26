Le 26 novembre 2026, la grille salariale du Real Madrid se recompose en Espagne, et l’écart entre ses trois stars se resserre. Jude Bellingham serait près de signer un nouveau contrat, avec un salaire presque doublé selon Sky Sports. Pourtant, son bail actuel court jusqu’en 2029, et le club n’a encore rien officialisé. Ainsi, chez les Merengues, celui qui touche le plus n’est plus forcément celui que l’on croit.

Vinicius a déjà rejoint Mbappé

Le dossier traînait depuis l’été 2025, mais Vinicius Junior a fini par signer le 6 août jusqu’en 2032. « Le Real Madrid CF et Vinicius Jr sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2032 », a annoncé le Real Madrid dans un communiqué. Cependant, ce texte ne dit rien du volet financier, et les montants circulent donc par la presse espagnole. Selon ces estimations, Vinicius toucherait désormais entre 24 et 25 millions d’euros nets par an, soit 5 à 6 millions de moins que sa demande initiale. Dès lors, son salaire fixe dépasserait celui de Kylian Mbappé, qui perçoit 15 millions nets de base. Toutefois, le club ne publie aucune grille, et ces chiffres restent des estimations.

Mbappé pourrait rester devant sur le total

Le fixe ne dit pas tout. En effet, Mbappé était arrivé libre en 2024 avec une prime à la signature d’environ 100 millions d’euros, versée en cinq annuités. Cela ajoute près de 20 millions par saison à son package, avant les primes de performance. Par conséquent, son total dépasserait légèrement celui de Vinicius, selon une estimation d’El Gol Digital. Mais le club ne l’a pas confirmé.

Bellingham, le prochain à monter

Le milieu anglais de 23 ans gagnerait aujourd’hui environ 10 millions d’euros nets. Ensuite, Sky Sports annonce un passage d’environ 240 000 à presque 500 000 livres par semaine. Cependant, les estimations de son futur salaire annuel varient selon les médias, de 22 à environ 31 millions d’euros nets, et aucune de ces sommes n’est confirmée. Ainsi, si l’accord se conclut au niveau haut de la fourchette, Bellingham rejoindrait Vinicius et Mbappé au sommet, et les trois vedettes se retrouveraient à des niveaux très proches.

Malgré tout, le Real garde la maîtrise de ses comptes : ses revenus dépassent le milliard d’euros, et les salaires en absorbent la moitié selon les estimations, quand beaucoup de rivaux frôlent 70 %. Dès lors, l’enjeu porte plutôt sur le reste du vestiaire, car d’autres cadres, comme Federico Valverde, pourraient réclamer à leur tour une revalorisation.