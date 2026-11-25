Deux buts de Kylian Mbappé, mais c’est Jude Bellingham que l’on présente comme le patron du vestiaire du Real Madrid. Au lendemain de la victoire 5-1 contre le PSV, obtenue mardi 24 novembre 2026 au Bernabéu, en Espagne, le journaliste Roberto Morales a livré son verdict dans l’émission El Partidazo de COPE, sur la radio espagnole COPE. Le débat sur le leadership du Real, relancé depuis l’arrivée de Mbappé à l’été 2024, trouve ainsi un nouvel épisode.

Le verdict de la COPE sur le leadership

Morales s’appuie sur un détail précis du match pour départager les deux stars. « Mbappé est la référence au niveau des buts, mais ce n’est pas un leader naturel. Bellingham, lui, en est un. Dès qu’il a marqué, il est allé chercher Vinícius pour l’aider à marquer à son tour, jusqu’à ce que ça arrive, et il a fêté son but avec joie », a déclaré Roberto Morales. En effet, il défendait déjà cette idée après la victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano en septembre : « Sans brassard, le plus leader de l’équipe, c’est Bellingham. Le leadership naturel, celui qui l’exerce n’est pas celui qui porte le brassard, c’est Bellingham ».

De son côté, le journaliste Alfredo Relaño a développé une comparaison proche dans la même émission : « Mbappé est un joueur plus terminal. Bellingham, c’est la construction du jeu, la transmission, le portemanteau auquel on peut tout accrocher : le chapeau, le manteau, la veste. Il n’est pas du tout diva, il a hâte que tout se passe bien pour les autres et il s’en réjouit », a expliqué Alfredo Relaño.

Un match renversé après la pause

Le geste cité par Morales concerne Vinícius Júnior, qui a mis fin à sa série sans but ce soir-là. Selon la COPE, Bellingham a joué un rôle clé dans ce retour du Brésilien devant le but.

Le Real a pourtant dû attendre la seconde période pour reprendre la main. Mené 1-0 à la mi-temps, il a vu José Mourinho modifier son équipe au retour des vestiaires, avec l’entrée de Bellingham. Federico Valverde a égalisé, puis l’Anglais a signé le 2-1 d’une volée depuis l’extérieur de la surface. Il termine la rencontre avec un but et une passe décisive, quand Mbappé a inscrit un doublé et délivré une passe décisive.