Le roi Charles III a reçu son fils, le prince Harry, seul à Balmoral, en Écosse, selon The Sun. Le journal rapporte dans son édition du dimanche 29 novembre 2026 que la rencontre a eu lieu le week-end du 17 octobre. Meghan Markle, leurs enfants Archie et Lilibet et la reine Camilla n’étaient pas présents. Le journal précise que Camilla assistait ce jour-là au Champions Day de Royal Ascot. Ce serait la première fois que le père et le fils se retrouvent en tête-à-tête depuis l’installation du couple au Royaume-Uni en août, après six ans passés en Californie. Aucune confirmation officielle n’a été publiée à ce stade.

Le roi aurait lui-même lancé l’invitation. Ainsi, Il y a une volonté de rester en bons termes, a confié une source citée par The Sun. Ensuite, les deux hommes seraient restés en contact téléphonique. Enfin, selon le journal, ce week-end serait seulement la quatrième fois qu’ils passent du temps ensemble depuis le couronnement de mai 2023.

Un rapprochement par étapes

Les retrouvailles se sont en effet faites progressivement. D’abord, le 10 septembre 2025, Harry avait rencontré son père autour d’un thé à Clarence House, à Londres. Ils ne s’étaient pas vus depuis février 2024, quand Harry était venu à son chevet après l’annonce de son cancer. Puis, en juillet, Harry et Meghan avaient présenté leurs enfants à Charles III et à Camilla à Highgrove. Buckingham Palace avait confirmé cette visite sans en donner le détail.

Harry a plusieurs fois affiché sa volonté de renouer. D’une part, Certains ne veulent pas que cela fonctionne. Moi, je veux que cela fonctionne, a déclaré le duc de Sussex lors d’une interview récente, et son porte-parole a précisé que ces propos ne visaient pas son frère, le prince William. D’autre part, Avec tout ce qui se passe dans le monde, le plus important est de se réconcilier. C’est le point essentiel, a affirmé Harry à une autre occasion.

Des relations toujours inégales au sein de la famille

La brouille avec William, elle, perdure. En effet, les tensions entre le couple et la famille royale se sont accrues après leurs interviews, leur documentaire sur Netflix et la publication des mémoires de Harry, Spare, en 2023. Enfin, selon des informations de presse, Harry et Meghan n’auraient pas reçu d’invitation pour Noël à Sandringham et prévoiraient de passer les fêtes avec la mère de Meghan, Doria Ragland.