Melania Trump, une influence discrète sur Donald Trump, d'après le fondateur de TMZ

Harvey Levin, fondateur du site people TMZ, affirme que la Première dame Melania Trump pèse plus sur les décisions de Donald Trump qu’on ne l’imagine. Il l’a dit jeudi 5 novembre 2026 dans l’émission « TMZ Live », selon TMZ. Il s’appuie sur une visite dans le Bureau ovale, aux États-Unis, et ce souvenir date de près de dix ans. En effet, Levin avait soutenu Trump avant l’élection de 2016 et compte parmi ses interlocuteurs réguliers dans les médias.

Un décret migratoire repoussé, selon Levin

Levin situe cette rencontre en février 2017, alors que l’agenda de la Maison-Blanche la fixe au 1er mars 2017, pour discuter de futures opportunités d’interview. Ce jour-là, Trump lui aurait expliqué que sa femme l’avait convaincu de repousser son décret migratoire, très critiqué parce qu’il visait des pays à majorité musulmane. Levin y voit la preuve de son poids, puisque l’échange montrait que Melania avait l’oreille du président, au moins à ce moment-là.