Menaces à la bombe : des chaînes de télévision européennes évacuées, des programmes suspendus

Des chaînes de télévision d’Europe ont reçu des menaces à la bombe ce vendredi 6 novembre 2026, ce qui a entraîné des évacuations et l’interruption de certaines émissions. En Irlande, le radiodiffuseur public RTÉ a été touché, tout comme la chaîne britannique Sky, quelques heures plus tard. Pour rappel, les messages font suite à une série d’alertes dont nous vous parlions et qui visaient des avions de ligne sur le continent depuis le début de la semaine.

Un journaliste de RTÉ a lu à l’antenne des extraits du courriel reçu par la chaîne. L’expéditeur y affirmait appartenir au même groupe que les auteurs des menaces contre les vols.

Sur le site de RTÉ, un reporter a décrit une scène de blocage, selon Newsweek :« Je ne peux pas bouger, ma voiture est bloquée par les gardaí. On a le sentiment général qu’il s’agit presque certainement d’un canular. »

Des vols aussi visés ce vendredi

Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a déclaré à RTÉ que l’incident était inquiétant et qu’il survenait après les menaces de la veille contre l’aviation européenne, qui semblaient avoir été coordonnées. En effet, les alertes aériennes se sont poursuivies dans la journée. L’agence italienne ANSA a signalé des menaces contre un vol Ryanair reliant Rome à Lisbonne et contre un vol Wizz Air entre Prague et Rome.