Europe : 12 avions visés par des alertes à la bombe, le trafic aérien perturbé

Plusieurs compagnies aériennes européennes ont reçu des menaces à la bombe ce jeudi 5 novembre 2026 qui ont entraîné des déroutements et des atterrissages sous escorte dans plusieurs pays, sans qu’aucun engin explosif ne soit immédiatement découvert.

Le trafic aérien européen a de nouveau été perturbé par une série de menaces à la bombe. En effet, pour la deuxième fois cette semaine, plusieurs compagnies ont reçu des alertes visant leurs appareils, obligeant certains avions à modifier leur trajectoire ou à effectuer des atterrissages d’urgence.

En Bulgarie, trois appareils ont été concernés dont deux avions en provenance de Copenhague et de Madrid ont atterri à Sofia. Tandis qu’un troisième, parti de Londres, a été dérouté vers Plovdiv. En République tchèque, la police a signalé des menaces visant quatre avions à destination de Prague et les autorités ont toutefois estimé que leur crédibilité était faible.

D’autres incidents ont été signalés en France, en Italie et en Autriche. Un vol d’Aer Lingus reliant Dublin à Rome a notamment été dérouté vers l’aéroport d’Évreux, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Paris. Par ailleurs, l’armée de l’air italienne a escorté un appareil de Finnair jusqu’à son arrivée à Rome.

En Pologne, un vol de LOT à destination de Bruxelles a atterri sans incident et aucune marchandise suspecte n’a été découverte. En outre, un autre appareil de la compagnie, en partance pour Paris, a été immobilisé avant son décollage.