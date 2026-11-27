Lionel Messi sera bien présent au rendez-vous de Carlos Tevez. L’ancien capitaine de l’Argentine participera au match d’adieu de son compatriote, programmé le 20 décembre prochain à La Bombonera, à Buenos Aires. Cependant, une autre présence très attendue reste encore incertaine : celle de Cristiano Ronaldo, que l’ancien attaquant espère également réunir avec la star argentine.

L’annonce de la participation de Messi a été faite jeudi sur le compte Instagram des organisateurs. « Ce sera un véritable honneur d’accueillir le meilleur joueur du monde pour la dernière danse d’Apache », ont-ils écrit. Cette confirmation vient ainsi renforcer le casting déjà annoncé pour cette rencontre spéciale.

En effet, plusieurs anciens partenaires et figures du football ont également répondu favorablement à l’invitation. Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon et Martín Palermo figurent notamment parmi les joueurs attendus à Buenos Aires. Néanmoins, l’éventuelle présence de Cristiano Ronaldo demeure la grande interrogation autour de cet événement. Tevez souhaiterait voir les deux stars mondiales s’affronter sur le terrain, mais le Portugais n’a pas encore donné sa réponse.

Pour rappel, Carlos Tevez, surnommé « El Apache », a officiellement mis un terme à sa carrière de joueur en juin 2022, après son dernier passage à Boca Juniors. Âgé de 42 ans, l’ancien international argentin a également porté les couleurs de Manchester United, Manchester City et de la Juventus. Il a notamment partagé le vestiaire avec Ronaldo chez les Red Devils et avec Messi en sélection argentine.