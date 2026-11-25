L’entraîneur espagnol Pep Guardiola a affirmé que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont aidés mutuellement à garder leur niveau pendant près de vingt ans. Il s’est exprimé mardi 24 novembre 2026 lors d’un entretien avec Romário, tourné à Salvador, au Brésil. Les deux anciens coéquipiers du FC Barcelone y ont évoqué leurs souvenirs et le football actuel. Après les anecdotes sur la « Dream Team » de Johan Cruyff, Romário a ramené la conversation sur le duel qui a dominé le football mondial depuis la fin des années 2000.

Une émulation qui a duré vingt ans

Guardiola a d’abord parlé de Cristiano Ronaldo, puis a expliqué ce que chacun apportait à l’autre : « Cristiano, c’est un animal de compétition. (…) Un buteur. Du pied droit, du pied gauche, de la tête… Extraordinaire, extraordinaire. Je pense qu’ils se sont beaucoup aidés tous les deux à maintenir ce niveau. Si Messi n’avait pas eu Cristiano, et Cristiano, Messi, ils auraient probablement eu des saisons un peu en dessous. Ils regardaient dans le rétroviseur pour voir ce que faisait l’autre, et ça leur faisait dire : « Je veux être meilleur que lui, je veux gagner plus que lui. » », a déclaré Pep Guardiola.

Ensuite, Romário lui a demandé pourquoi il n’avait jamais tenté de rejouer avec l’Argentin dans un autre club. Sa réponse a été simple : « Je suis supporter du Barça ». Enfin, il a plaisanté sur ce qui le distingue des autres entraîneurs, en répondant que tout tenait en un nom : celui de Messi. Le technicien catalan connaît bien le sujet. Il a dirigé Messi au Barça de 2008 à 2012, à l’époque où Ronaldo brillait au Real Madrid.

En effet, Guardiola avait déjà abordé la question en octobre 2024, au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or : « Cristiano était un monstre, et le père du monstre, c’est Messi », avait-il lâché. Cette fois, il insiste moins sur la hiérarchie entre les deux joueurs et davantage sur l’effet qu’ils ont eu l’un sur l’autre. Ainsi, les principaux concernés tiennent des propos proches. Ronaldo déclarait en 2019 : « Je n’ai aucun doute sur le fait que Messi a fait de moi un meilleur joueur, et inversement ». De son côté, Messi a qualifié leur duel de « belle rivalité sportive » en mai 2026, tout en précisant qu’ils n’avaient jamais eu de relation proche.

Enfin, les chiffres vont dans le sens de Guardiola. Messi et Ronaldo ont remporté 13 Ballons d’Or à eux deux, 8 pour l’Argentin et 5 pour le Portugais. Leurs confrontations ont rythmé les saisons de la Liga entre 2009 et 2018. Dans le même entretien, Guardiola a aussi plaidé pour un adieu en bons termes entre Ronaldo et la sélection portugaise, qu’il a quittée cet automne.