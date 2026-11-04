Michael Jackson : 17 ans après sa mort, sa fille Paris réclame 600 millions de dollars

La bataille autour de l’héritage de Michael Jackson connaît un nouvel épisode devant la justice américaine. en effet, le 29 octobre 2026, Paris Jackson a déposé une requête devant un tribunal de Los Angeles afin d’obtenir le transfert de 600 millions de dollars vers le Michael Jackson Family Trust, un fonds créé pour subvenir aux besoins de Prince, Paris et Bigi Jackson, aujourd’hui âgés respectivement de 29, 28 et 24 ans.

Pour justifier cette démarche, la jeune femme estime que le fonds aurait dû être alimenté depuis longtemps. « Plus de dix-sept ans après sa disparition, le fonds de fiducie familial de Michael Jackson reste sans financement », affirme sa pétition. En effet, les dispositions testamentaires du chanteur prévoyaient que ses trois enfants commencent à percevoir les revenus de leurs parts à partir de 21 ans, avant de recevoir progressivement une partie du capital à 30, 35 et 40 ans.

En outre, ses avocats mettent en avant les revenus générés par la succession depuis 2009 et rappellent notamment la vente de la participation dans EMI Music Publishing pour 287,5 millions de dollars en 2018, celle du ranch de Neverland pour 22 millions en 2020, ainsi que l’accord conclu avec Sony en 2023 autour du catalogue musical et d’autres actifs du chanteur. De plus, selon leur estimation, ces opérations auraient rapporté plus d’un milliard de dollars avant impôts et frais et les comptes feraient état d’environ 850 millions de dollars en liquidités et actifs équivalents à la fin de 2024, dont 600 millions pourraient être transférés au fonds après déduction des passifs potentiels.

Cependant, les administrateurs de la succession rejettent cette lecture. En effet, dans une réponse transmise à People, ils invoquent notamment un litige avec l’administration fiscale américaine, qui réclame 700 millions de dollars d’impôts et de pénalités et assurent également que les bénéficiaires n’ont pas été privés de leurs versements, affirmant que plus de 200 millions de dollars leur ont déjà été distribués. Par ailleurs, ils précisent par ailleurs qu’aucun enfant ne reçoit de distribution avant ses 30 ans.

Cette réponse a provoqué une vive réaction du porte-parole de Paris Jackson, qui accuse les responsables de la succession de chercher à se dédouaner et rappelle que sa cliente réclame un financement partiel du fonds et qu’elle a dû saisir elle-même la justice après des années d’attente.

Pour rappel, dans ce dossier, John Branca occupe une place centrale. Avocat historique de Michael Jackson, il est l’un des exécuteurs testamentaires chargés de gérer sa succession. Toutefois, après le décès de John McClain en mai 2026, il est devenu le seul exécuteur restant, selon les informations rapportées par CBC.