L’ancien président français Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni devront comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire de la rétractation possiblement monnayée de Ziad Takieddine. Le procès est prévu du 3 novembre au 2 décembre 2027.

Les démêlés judiciaires de Nicolas Sarkozy se poursuivent. En effet, l’ancien chef de l’État et son épouse Carla Bruni seront jugés dans le dossier de la rétractation des accusations de l’intermédiaire libanais Ziad Takieddine concernant le financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi.

Les deux époux devront répondre des chefs d’accusation d’« association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée » et de « recel de subornation de témoin » et encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Cependant, ce renvoi devant le tribunal ne constitue pas une déclaration de culpabilité.

Ce nouveau rendez-vous judiciaire intervient alors que Nicolas Sarkozy attend également une autre décision dans le volet principal du dossier libyen. Pour rappel, le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs. Puis, l’ancien président a fait appel de cette décision, dont la cour d’appel de Paris doit se prononcer le 30 novembre 2026, à l’issue de l’examen du dossier concernant dix prévenus, dont lui-même.