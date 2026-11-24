Le 24 novembre 2026, la 21e brigade mécanisée séparée a annoncé avoir reçu ses premiers véhicules de combat d’infanterie Lynx KF41 en Ukraine. Ces blindés sont fabriqués par le groupe allemand Rheinmetall. Leur déploiement serait la première utilisation de ce modèle au combat, alors que la Hongrie, premier pays à l’avoir adopté, l’exploite depuis 2022 sans l’avoir engagé sur un champ de bataille. Cependant, la brigade ne précise ni le nombre de véhicules, ni la date de transfert. Le contrat financé par Berlin et signé en décembre 2025 porte néanmoins sur cinq exemplaires.

Des blindés neufs, pensés pour abattre des drones

Ces Lynx tranchent avec l’essentiel du matériel reçu par Kiev depuis 2022, souvent prélevé sur les stocks d’armées européennes. Ainsi, les militaires de la brigade ont suivi une formation d’environ six semaines en Allemagne. Conducteurs, chefs de char et tireurs y ont été formés séparément, avec de la théorie, de la conduite sur terrain varié, du tir de jour comme de nuit et des exercices contre les drones.

« Les véhicules sont arrivés d’Allemagne directement de l’usine. Certains n’ont que 25 km au compteur. Ils n’ont jamais servi, ils nous sont parvenus tels quels », a déclaré Bankir, technicien principal de la brigade. Ensuite, « nous utiliserons aussi ce véhicule contre les drones ennemis. Un Shahed arrive, nous le verrouillons et nous tirons cinq munitions devant lui. Elles explosent devant la cible et forment un nuage d’éclats qui agit contre le Shahed », a-t-il poursuivi. Cette méthode repose sur les munitions programmables du canon, qui peuvent toucher des cibles au sol comme dans les airs.

Une production prévue sur le sol ukrainien

Le Lynx KF41 pèse environ 44 tonnes et embarque huit fantassins à l’arrière. Il est équipé d’une tourelle Lance à deux hommes, adaptée aux besoins de l’armée ukrainienne. En effet, un premier exemplaire avait été livré fin 2024 pour des essais, avant la décision de commander une première série. Enfin, Rheinmetall a annoncé en janvier 2026 que d’autres lots suivraient, avec une production sur le sol ukrainien.