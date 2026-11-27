Le ministère de l’Intérieur a publié vendredi 27 novembre 2026 sur X une vidéo de 2 min 26 s consacrée aux arnaques en ligne, le jour du Black Friday en France. « Le #BlackFriday c’est aujourd’hui ! Et vous n’êtes pas les seuls à profiter des bonnes affaires, les cybercriminels aussi. », écrit le ministère dans son message. Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr, prend la parole dans cette vidéo sous-titrée.

Ce n’est pas la première fois qu’il alerte sur cette période. Les escrocs y ont plus de chances de réussir, et il l’avait déjà expliqué en 2023 : « Il y a une suractivité des arnaques pendant le Black Friday, car les escrocs ont un taux de réussite plus élevé », a déclaré Jérôme Notin. Il a aussi averti que « les cybercriminels redoublent d’ingéniosité pour exploiter la période du Black Friday et des fêtes », a-t-il affirmé.

Le dispositif Cybermalveillance.gouv.fr a été créé en 2017 par l’ANSSI et le ministère de l’Intérieur. Il informe le public sur les menaces numériques et accompagne les victimes. Les tentatives d’escroquerie peuvent aussi être signalées sur la plateforme internet-signalement.gouv.fr.