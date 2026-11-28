Le parcours de l’Inter Miami en play-offs de la MLS 2026 s’est arrêté brutalement vendredi 27 novembre. En effet, le Columbus Crew a créé la surprise en s’imposant 1-0 au ScottsMiracle-Gro Field, grâce à un but inscrit à la 92e minute, mettant ainsi fin aux ambitions de Lionel Messi et de ses coéquipiers, champions en titre.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une séance de tirs au but, Santiago Rodríguez, recrue estivale de Columbus, a fait basculer la rencontre dans le temps additionnel en exploitant un ballon d’Anass Zaroury dans la surface. Après un contrôle de la poitrine, l’attaquant uruguayen a trompé le gardien Dayne St. Clair pour offrir la victoire à son équipe. Un dénouement cruel pour la franchise floridienne, qui n’a pas réussi à revenir au score.

Pour rappel, l’Inter Miami abordait cette phase à élimination directe avec le statut de champion en titre, après son sacre en 2025. Étant deuxième de la Conférence Est à l’issue de la saison régulière 2026 avec 60 points, le club espérait conserver sa couronne. Cependant, Columbus Crew, classé septième, avait déjà pris une sérieuse option sur la qualification en remportant le premier match 3-0 et cette deuxième victoire (1-0) lui permet donc de boucler la confrontation au meilleur des trois matchs. Le Crew poursuit ainsi son parcours et retrouvera le New England Revolution ou le Philadelphia Union en demi-finale de la Conférence Est, programmée les 5 et 6 décembre.