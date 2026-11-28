Envoyer plusieurs petites sommes dans la journée ne permet pas d’échapper aux frais. Depuis le 2 novembre 2026, dans les huit pays de l’UEMOA, les transferts de monnaie électronique entre particuliers sont gratuits jusqu’à 8 000 FCFA par jour et par opérateur, quel que soit le nombre d’opérations, selon la BCEAO. Ainsi, ce seuil se calcule sur le total de la journée : deux envois de 5 000 et 4 000 FCFA le dépassent ensemble. En effet, la règle remplace le régime de la première année de la plateforme PI-SPI, où la gratuité était limitée à 30 opérations par mois.

Un seuil calculé sur la journée entière

« À ce seuil, la gratuité couvre 75 % des transactions de monnaie électronique dans l’UEMOA », indique la BCEAO dans son communiqué du 2 octobre 2026. En revanche, « les transferts nationaux d’un montant supérieur à 8 000 francs CFA peuvent être soumis à des frais dont le taux, compris entre 0 et 0,8 %, est appliqué au montant hors taxes du transfert », précise-t-elle. Ainsi, trois transactions sur quatre ne sont pas facturées, tandis que les autres entrent dans le régime des frais plafonnés.

Dès lors, le mode de calcul compte. Un client qui découpe 20 000 FCFA en quatre envois de 5 000 FCFA atteint 20 000 FCFA cumulés et sort de la zone gratuite. Par conséquent, le fractionnement ne sert à rien : il ne fait que multiplier les opérations. Le compteur repart ensuite le lendemain.

Des frais plafonnés à 0,8 % au-delà

Le taux de 0,8 % est un plafond, pas un tarif fixe. Ainsi, chaque opérateur garde la liberté de facturer moins. Concrètement, les frais ne peuvent pas dépasser 200 FCFA hors taxes pour un envoi de 25 000 FCFA, ni 800 FCFA pour 100 000 FCFA. Toutefois, ces montants sont calculés à partir du taux maximal fixé par la BCEAO, et non relevés dans les grilles des opérateurs. De même, des taxes peuvent s’y ajouter selon les pays.

Pour quelqu’un qui envoie de petites sommes à ses proches, rien ne change tant que le total quotidien reste sous 8 000 FCFA. En revanche, celui qui envoie davantage dans la même journée voit les frais s’appliquer dès que le cumul dépasse le seuil.

Par ailleurs, la réception reste gratuite, sans limite de montant ni de nombre d’opérations, et tous les transferts interopérables entre particuliers passent désormais obligatoirement par la plateforme de la BCEAO. Enfin, le même barème s’appliquera aux transferts entre pays de l’Union à partir du 1er juin 2027. Les huit pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. D’ici là, les conditions décrites ici valent pour les transferts à l’intérieur d’un même pays.