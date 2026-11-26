Maryann Castle, ex-belle-fille de l’acteur américain Morgan Freeman, affirme que ce dernier n’a pas aidé ses trois petits-enfants, relogés en urgence dans le Michigan, aux États-Unis, après des retards de loyer. Elle s’est confiée au Daily Mail, qui a publié son récit le 25 novembre 2026. Selon elle, une demande de 5 000 dollars pour éviter l’expulsion a été refusée par le conseiller commercial de l’acteur. Ensuite, le litige touche aussi son ex-mari, Saifoulaye Freeman, fils de l’acteur, avec qui elle est en conflit sur l’application de leur divorce.

Ainsi, un jugement obtenu par le journal britannique lui imposait de réunir plus de 6 500 dollars avant le 30 novembre pour rester dans les lieux. Faute d’y parvenir, elle loge avec Zaharah, 6 ans, Aaliyah, 8 ans, et Abdullah, 14 ans, dans un hébergement financé par une association, où elle dispose de quatre mois pour trouver un logement permanent.

Un refus transmis par le conseiller de l’acteur

Maryann Castle dit avoir prévenu Morgan Freeman, dans des messages précédents, que ses enfants et elle avaient trouvé refuge dans un centre pour victimes de violences conjugales, puis avoir relancé son conseiller pour savoir si l’acteur avait lu ses demandes. « Morgan a reçu tous vos messages. Il n’y a rien qu’il fera pour le moment », a répondu le conseiller dans un courriel cité par le Daily Mail. Pourtant, « il faut que Morgan parle à son fils, qu’il lui dise de vendre la maison, de me donner mon argent, et mes enfants et moi pourrons aller acheter une maison », a déclaré Maryann Castle au Daily Mail.

Enfin, l’acteur ne commente pas publiquement les affaires familiales privées, a indiqué son représentant, qui a refusé de répondre aux accusations. En effet, elle affirme aussi recevoir chaque année des relevés qui désignent ses enfants comme bénéficiaires de la Morgan Freeman Trust, alors que le conseiller aurait précisé qu’aucun fonds de la fiducie ne pouvait être débloqué à l’avance. Par ailleurs, elle ajoute que l’acteur connaît l’existence des enfants mais ne les a jamais rencontrés.

Un accord de divorce non respecté, selon elle

Le 3 novembre 2023, elle a quitté le domicile familial de Coopersville, dans le Michigan, avec ses enfants, mettant fin à un mariage de 13 ans qu’elle décrit comme marqué par des violences physiques, psychologiques et verbales. Ensuite, elle a passé sept mois dans un refuge, puis une association lui a payé un logement pendant deux ans. Quand cette aide a pris fin, elle dit avoir accumulé des retards de loyer. Par ailleurs, le jugement de divorce, rendu en juillet 2024, imposait à Saifoulaye Freeman de verser 100 000 dollars en deux ans ou de vendre le bien commun et de partager le produit de la vente.

Pourtant, elle affirme qu’il n’a respecté aucune de ces deux options. Saifoulaye Freeman n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter. L’acteur, âgé de 89 ans, avait remporté l’Oscar du meilleur second rôle en 2005 pour Million Dollar Baby. Les accusations de Maryann Castle n’ont pas été vérifiées de manière indépendante.